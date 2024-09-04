Фигуристка Хромых впервые прокомментировала своё участие в соревнованиях сезона-2024/2025

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Российская фигуристка Майя Хромых, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, точно не знает, будет ли участвовать в соревнованиях в предстоящем сезоне.

Ранее хореограф Даниил Глейхенгауз сообщал, что фигуристка пропустит соревнования сезона-2024/2025 из-за проблем со спиной, но речи об окончательном завершении карьеры не идёт. Об этом писал «ТАСС».

Сейчас 18-летняя спортсменка впервые лично прокомментировала слухи о пропуске года.

«Пока неясно, выступлю ли в этом сезоне», — приводит слова Хромых «Матч ТВ».

Напомним, Хромых уже пропускала сезон (2022/2023) — фигуристка не соревновалась из-за травмы руки. В сезоне-2023/2024 ученица Тутберидзе вернулась на лёд, но побороться за медали не смогла. На обоих своих этапах Гран-при России она заняла пятые места, а на чемпионате страны стала последней.

Главные достижения Хромых — серебро и бронза этапов международной серии Гран-при в сезоне-2021/2022. Ученица Тутберидзе также становилась победительницей челленджеров Budapest Trophy и Warsaw Cup.