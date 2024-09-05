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Фигуристка Чикмарёва показала, как партнёр помогает ей передвигаться по дому после травмы

Фигуристка Чикмарёва показала, как партнёр помогает ей передвигаться по дому после травмы
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Фигуристка Екатерина Чикмарёва, выступающая в спортивных парах вместе с Матвеем Янченковым, показала, как партнёр помогает ей передвигаться по дому. Ранее спортсменка получила травму правого коленного сустава, о чём сообщила, выложив фото с гипсом на ноге.

Фото: Личный архив Чикмарёвой

Фото: Личный архив Чикмарёвой

Из-за травмы партнёрши пара пропустит контрольные прокаты сборной России, которые пройдут 14-15 сентября в Санкт-Петербурге.

Отметим, что сезон-2023/2024 стал первым для Чикмарёвой/Янченкова во взрослом разряде. На первом для себя чемпионате России в новом статусе они неожиданно заняли третье место, пропустив вперёд только более титулованные пары Мишина/Галлямов, Бойкова/Козловский.

Спортсмены тренируются в Перми под руководством Павла Слюсаренко и Егора Закроева.

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