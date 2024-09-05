Туктамышева опубликовала яркие фото и анонсировала участие в шоу Навки

Чемпионка мира — 2015 Елизавета Туктамышева выложила яркие фотографии из Санкт-Петербурга на своей странице в социальных сетях и анонсировала участие в шоу олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки. Фигуристка выступит в шоу «Вечера на хуторе», которое продлится в Сочи до 2 октября.

«Пока, Петербург! И здравствуй, Сочи! На месяц тут! Увидимся на шоу!» — подписала фотографии Туктамышева.

Фото: Личный архив Туктамышевой

Фото: Личный архив Туктамышевой

Фото: Личный архив Туктамышевой

Фото: Личный архив Туктамышевой

Помимо золота мирового первенства, в активе Елизаветы Туктамышевой золото чемпионата Европы (2015), России (2013), победа на финале Гран-при (сезон-2014/2015). Фигуристка также является рекордсменкой по числу участий в чемпионатах России по фигурному катанию (15 раз).

Напомним, в октябре 2023 года Туктамышева объявила о паузе в карьере в возрасте 26 лет. В последний раз в соревнованиях она участвовала в марте 2023 года, когда на финале Гран-при России заняла третье место.