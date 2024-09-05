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Штаб Тутберидзе открыл набор на тренировку, средства от которой пойдут на долг Парсеговой

Команда заслуженного тренера России Этери Тутберидзе объявила о благотворительной автограф-сессии и открытой тренировке, часть вырученных средств с которой направит на закрытие долга 12-летней фигуристки Арины Парсеговой.

Фото: Redkassa.ru

Мероприятие пройдёт 9 сентября, начало в 19:00. Билеты стоят 10 тыс. рублей.

Участники открытой тренировки

Аделия Петросян

Александра Бойкова — Дмитрий Козловский

Андрей Мозалёв

Даниил Самсонов

Софья Акатьева

Маргарита Базылюк

Арсений Федотов

Алиса Двоеглазова

Дарья Садкова

Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев

Алёна Принёва

Полина Шешелева — Егор Карнаухов

Зоя Ковязина — Артемий Мохов

Напомним, в мае 2023 года Арина Парсегова перешла от Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе. После этого академия «Ангелы Плющенко» подала в суд из-за невыполнения условий договора со стороны фигуристки.

Несколько дней назад стали известно итоги суда. Он постановил взыскать 1,8 млн рублей с Натальи Парсеговой, матери спортсменки.