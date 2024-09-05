Штаб Тутберидзе открыл набор на тренировку, средства от которой пойдут на долг Парсеговой

Команда заслуженного тренера России Этери Тутберидзе объявила о благотворительной автограф-сессии и открытой тренировке, часть вырученных средств с которой направит на закрытие долга 12-летней фигуристки Арины Парсеговой.
Фото: Redkassa.ru
Мероприятие пройдёт 9 сентября, начало в 19:00. Билеты стоят 10 тыс. рублей.
Участники открытой тренировки
- Аделия Петросян
- Александра Бойкова — Дмитрий Козловский
- Андрей Мозалёв
- Даниил Самсонов
- Софья Акатьева
- Маргарита Базылюк
- Арсений Федотов
- Алиса Двоеглазова
- Дарья Садкова
- Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев
- Алёна Принёва
- Полина Шешелева — Егор Карнаухов
- Зоя Ковязина — Артемий Мохов
Напомним, в мае 2023 года Арина Парсегова перешла от Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе. После этого академия «Ангелы Плющенко» подала в суд из-за невыполнения условий договора со стороны фигуристки.
Несколько дней назад стали известно итоги суда. Он постановил взыскать 1,8 млн рублей с Натальи Парсеговой, матери спортсменки.