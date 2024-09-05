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Штаб Тутберидзе открыл набор на тренировку, средства от которой пойдут на долг Парсеговой

Штаб Тутберидзе открыл набор на тренировку, средства от которой пойдут на долг Парсеговой
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Команда заслуженного тренера России Этери Тутберидзе объявила о благотворительной автограф-сессии и открытой тренировке, часть вырученных средств с которой направит на закрытие долга 12-летней фигуристки Арины Парсеговой.

Фото: Redkassa.ru

Мероприятие пройдёт 9 сентября, начало в 19:00. Билеты стоят 10 тыс. рублей.

Участники открытой тренировки

  • Аделия Петросян
  • Александра Бойкова — Дмитрий Козловский
  • Андрей Мозалёв
  • Даниил Самсонов
  • Софья Акатьева
  • Маргарита Базылюк
  • Арсений Федотов
  • Алиса Двоеглазова
  • Дарья Садкова
  • Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев
  • Алёна Принёва
  • Полина Шешелева — Егор Карнаухов
  • Зоя Ковязина — Артемий Мохов

Напомним, в мае 2023 года Арина Парсегова перешла от Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе. После этого академия «Ангелы Плющенко» подала в суд из-за невыполнения условий договора со стороны фигуристки.

Несколько дней назад стали известно итоги суда. Он постановил взыскать 1,8 млн рублей с Натальи Парсеговой, матери спортсменки.

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