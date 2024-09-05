Стало известно о кастинге фигуристов-любителей в шоу «Ледниковый период»

Появилась информация о кастинге в новый сезон шоу «Ледниковый период», которое не транслировалось в эфире с 2022 года. Впервые в нём смогут принять участие фигуристы-любители.

«Впервые в истории «Ледникового периода» к участию в легендарном шоу приглашаются все желающие! Да, теперь и у простых зрителей появится уникальная возможность встать в пары с олимпийскими чемпионами по фигурному катанию.

Если вам больше 21 года и вы хорошо катаетесь на коньках, но не являетесь профессиональным фигуристом – это ваш шанс стать звездой «Ледникового периода». Заполняйте анкету на сайте Первого канала и приезжайте на кастинг. Кто знает, а вдруг именно вам Татьяна Анатольевна Тарасова скажет своё знаменитое: «Потрясающе!» – говорится в анонсе проекта.

Шоу «Ледниковый период» — это спортивно-развлекательное телевизионное состязание нескольких пар по фигурному катанию, которое выходит на Первом канале. Один из партнёров в каждой паре — известный представитель российского театра, спорта, балета, эстрады, кино или телевидения, далёкий от этого вида спорта, а другой, напротив, является титулованным профессионалом в спортивных танцах на льду или в одиночном фигурном катании.