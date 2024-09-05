«Вышла на пофиг — ну, откатаюсь». Фигуристка Медведева — о победе на чемпионате мира

Фигуристка Евгения Медведева рассказала, как готовилась к выходу на лёд на победном чемпионате мира 2017 года.

«В 2017 году на чемпионате мира я выиграла короткую программу, выхожу на шестиминутную разминку перед произвольной. Я вышла на неё абсолютно стеклянной: не то чтобы я нервничала, я просто была выключенная. Просто на тот момент я настолько хорошо каталась, что у меня не было ни нервов, ни какого-то желания что-то делать, вышла на пофиг (в оригинале использовалось нецензурное слово. — Прим. «Чемпионата») — «ну, откатаюсь».

Но в спорте так не работает, должен быть адреналин, чтобы хорошо… Ну, как хорошо: тогда мне надо было ставить мировой рекорд. Для того чтобы поставить мировой рекорд, в тебе должен сидеть зверь. На шестиминутке мне было условно всё равно. Но тренер же видит: «В себя приди!» И ты вот так включаешься и идёшь ставить мировой рекорд», — рассказала Медведева в подкасте Ивана Абрамова.

Медведева побеждала на чемпионатах мира в 2016 и 2017 годах. Также она обладает двумя титулами чемпионки Европы и двумя серебряными наградами Олимпийских игр.