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Александра Трусова официально сменила фамилию

Александра Трусова официально сменила фамилию
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года российская фигуристка Александра Трусова завершила процесс смены фамилии после заключения брака с Макаром Игнатовым. Теперь на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) она числится как Александра Вячеславовна Игнатова.

Летом этого года фигурист Игнатов сделал Трусовой предложение руки и сердца. Сама спортсменка позднее призналась, что не раздумывая ответила «да». 17 августа прошла торжественная церемония бракосочетания.

Новоиспечённая Игнатова собирается выступить на контрольных прокатах сборной России, которые состоятся в Санкт-Петербурге с 14 по 15 сентября. Туда же приедет и её супруг. Интересно, что пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) представила спортсменку в предварительном списке участников как Трусову-Игнатову.

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