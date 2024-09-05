«Сделали это, чтобы нас не пустить в Париж». Медведева — о награждении медалями ОИ-2022

Фигуристка Евгения Медведева поделилась подробностями награждения сборных США и Японии медалями Олимпиады-2022 в Пекине во время Олимпиады-2024 в Париже.

«Баллы Камилы [Валиевой] отминусовали, и наша команда стала третьей. Америка выиграла, Япония стала второй. Награждение сделали на Олимпиаде в Париже, Эйфелева башня, постамент… На нём должны были выдавать медали. Это называлось victory ceremony. На победной церемонии, чтобы был реальный пьедестал, первое-второе-третье места, юридически должны присутствовать все команды. Но для того, чтобы нашу команду не пустить в Париж, они изменили название: теперь это было не награждение победителей, а награждение золотой и серебряной медалями. Просто для того, чтобы нас не пустить, чтобы нас там не было, чтобы нам не вручить медали. А наши медали они по почте отправят», — сказала Медведева в подкасте Ивана Абрамова.

Сборная России выиграла бронзовую медаль в командном зачёте на Олимпиаде в Пекине после того, как результаты Камилы Валиевой были обнулены из-за положительной допинг-пробы. Золото досталось сборной США, Япония выиграла серебро.