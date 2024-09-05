Медведева считает, что уровень требований в фигурном катании в России упал после бана

Фигуристка Евгения Медведева поделилась мнением, что требования к фигурному катанию в России снизились после международного бана.

— За последние два года у нас стало мягче, потому что стало меньше требований из-за отсутствия международных стартов. Здесь спортсмены и их родители сами решают, нужно ли им заниматься просто спортом ради спорта или нет. Все, что было до — да, всегда и во всех эстетических видах спорта было жёстко, по отношению к девочкам — точно.

Улыбка на льду/ковре — отрепетированное движение, не эмоция. Это часть программы, часть образа. Это не то что она улыбается потому, что без улыбки её отлупят, на соревнованиях это не так работает. На Олимпийских играх я выступала с прекрасной натянутой улыбкой, но ты даже не задумываешься, что ты улыбаешься, тебе нужно золото выигрывать. Ты натягиваешь улыбку, потому что это часть твоего образа, твоего движения. Это отрепетированное движение — как каждый пальчик, как каждый прыжок, так же на тренировках мы репетируем улыбку.

— Я видел выступление американской гимнастки Симоны Байлз: по её лицу видно, что она абсолютно живой человек, я ей хочу первое место дать, даже если у неё будут помарки в технике.

— Это Запад. Россия — это если ты пошёл в большой спорт, начал что-то выигрывать, то будь добр, держи марку, держи дисциплину. И я поддерживаю эту систему. Я просто у себя внутри чувствую определённый стержень, что я могу себе позволить, что из-за того, что я двукратная чемпионка мира, я не хочу себе позволять каких-то вещей, — сказала Медведева в подкасте Ивана Абрамова.

Медведева побеждала на чемпионатах мира в 2016 и 2017 годах. Также она обладает двумя титулами чемпионки Европы и двумя серебряными наградами Олимпийских игр.