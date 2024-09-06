Медведева получила главную роль в ледовом мюзикле Авербуха «Мама»

В период новогодних праздников со 2 по 8 января 2025-го на «ЦСКА Арене» пройдёт ледовый мюзикл Ильи Авербуха «Мама» по мотивам сказки «Волк и семеро козлят». Главную роль в спектакле исполнит двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева.

«Выбор такой темы для спектакля в этом году для меня не случаен. Этот год проходил в ожидании появления на свет моей дочери. Чудо рождения — абсолютное волшебство, и слово «МАМА» главное в жизни каждого человека. Этим спектаклем я хочу сказать большое спасибо и своей маме, и каждой женщине, которая подарила жизнь другим. Считаю, что спектакль станет логичным завершением Года Семьи и в то же время его продолжением, потому что семья — это самая важная опора в нашей жизни», — приводят слова Авербуха на IceTickets.

Кроме Медведевой, в главных ролях мюзикла Авербуха зрители увидят чемпионов Европы и мира Оксану Домнину и Максима Шабалина, чемпиона Европы Дмитрия Алиева, Матвея Ветлугина и других известных фигуристов.