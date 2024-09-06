«Она действительно великий человек». Лина Фёдорова — о комментаторском стиле Тарасовой

Двукратный бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров в парном катании, ныне спортивная журналистка и комментатор Лина Фёдорова рассказала, как относится к комментаторскому стилю Татьяны Тарасовой, а также ответила, хотела бы она поработать с ней в паре.

— Самый знаменитый комментатор фигурного катания в нашей стране — Татьяна Тарасова. Как тебе её стиль комментирования? Хотела бы ты поработать в паре с Татьяной Анатольевной?

— Да, Татьяна Анатольевна Тарасова — самый знаменитый комментатор, это вообще никак нельзя отрицать. Стиль… Я бы сказала — на любителя. Кто-то считает, что она комментирует здорово и по делу, кто-то считает, что она могла бы воздерживаться от каких-то комментариев в адрес спортсменов, тренеров и так далее. Я приму нейтралитет во всей этой истории и скажу, что она действительно великий человек, это тренер с большой буквы, выдающаяся личность.

Поработать в паре с Татьяной Анатольевной мне бы хотелось, но я бы начала готовиться за месяц к этому событию, а не за полторы-две недели, как обычно. Как-то раз я брала у неё интервью, и это было, наверное, одним из самых тяжёлых интервью в моральном плане для меня, но и опыта тогда было меньше. Сейчас, думаю, всё бы прошло гораздо-гораздо лучше. По крайней мере, хочется верить в то, что когда-нибудь это случится, — сказала Лина в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

В 2022 году Фёдорова закончила факультет международной журналистики МГИМО, а сейчас работает ведущей и комментатором на Okko. Экс-спортсменка комментирует международные соревнования по фигурному катанию, а также ведёт собственный подкаст «Что там в миксте?».