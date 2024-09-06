Лина Фёдорова: по причине отстранения делается всё, чтобы фигуристы оставались на слуху

Двукратный бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров в парном катании, ныне спортивная журналистка и комментатор Лина Фёдорова высказалась о медиаосвещении фигурного катания. Экс-фигуристка считает, что этот вид спорта нужно развивать наравне с футболом в России.

— Чего тебе не хватает в медиаосвещении фигурного катания?

— Это такой вопрос философский. Как мне кажется, сейчас как раз таки медиасфера в нашем виде спорта начинает всё больше и больше подсвечиваться и развиваться — это не может не радовать. Например, ISU завёл свой канал, где наконец-то будет показывать отдельно трансляции по фигурному катанию, а не все вместе. А в России, как мне кажется, этому вообще сейчас уделяется x2 внимания. По причине отстранения делается всё возможное для того, чтобы фигуристы оставались на слуху, набирали медийный вес и так далее. Поэтому я думаю, что в целом с этим всё хорошо, поскорее бы эта тенденция начала расти стремительнее, потому что фигурное катание — это один из самых популярных видов спорта. Наша фокус-группа в Okko сказала, что этот вид спорта стоит наравне по просмотрам с футболом. А мне кажется, это очень о многом говорит. Поэтому, чем быстрее мы начнём развивать фигурное катание наравне с футболом, тем будет лучше абсолютно всем: функционерам, тренерам, спортсменам, зрителям, — сказала Лина в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

В 2022 году Фёдорова закончила факультет международной журналистики МГИМО, а сейчас работает ведущей и комментатором на Okko. Экс-спортсменка комментирует международные соревнования по фигурному катанию, а также ведёт собственный подкаст «Что там в миксте?». Помимо этого, летом Фёдорова начала работать хореографом в группе Александра Волкова.