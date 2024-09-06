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Фигуристка Плющенко Габриэлла Гринберг, выступающая за Израиль, выступила против бана россиян на международной арене

«Спорт вне политики». Израильская фигуристка выступила против бана россиян
Габриэлла Гринберг
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Израильская одиночница Габриэлла Гринберг рассказала, что думает о недопуске российских фигуристов на международные старты.

«Спорт вне политики. Зачем спортсменов всяких отстранять и т.д? Все должны быть на равных условиях», — ответила Гринберг на YouTube-шоу «Фигурные подружки».

Габриэлла Гринберг родилась в Москве, но также имеет гражданство Израиля, который представляет на соревнованиях с 2022 года. Одиночница тренируется в академии «Ангелы Плющенко», изучает элементы ультра-си, но ни разу не демонстрировала их в рамках турниров.

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