«Спорт вне политики». Израильская фигуристка выступила против бана россиян

Израильская одиночница Габриэлла Гринберг рассказала, что думает о недопуске российских фигуристов на международные старты.

«Спорт вне политики. Зачем спортсменов всяких отстранять и т.д? Все должны быть на равных условиях», — ответила Гринберг на YouTube-шоу «Фигурные подружки».

Габриэлла Гринберг родилась в Москве, но также имеет гражданство Израиля, который представляет на соревнованиях с 2022 года. Одиночница тренируется в академии «Ангелы Плющенко», изучает элементы ультра-си, но ни разу не демонстрировала их в рамках турниров.