Спортивная журналистка Фёдорова ответила, чьё развитие в медиа из фигуристок ей импонирует

Двукратный бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров в парном катании, ныне спортивная журналистка и комментатор Лина Фёдорова ответила, чьё развитие в медиа из фигуристок наиболее ей импонирует.

«Наверное, неправильно будет сказать импонирует, но приносит бОльшие плоды, как мне кажется, это, конечно, Женя Медведева. Большой респект ей и её агенту, которые делают всё возможное для того, чтобы оставаться на слуху, и принимают участие не только в спортивных проектах, но и в проектах, связанных с шоу-бизнесом. И это всё без какой-либо грязи, без какой-либо желтухи, максимально по-доброму. Поэтому, наверное, я бы выделила во всей этой истории Женю», — сказала Лина в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

В 2022 году Фёдорова закончила факультет международной журналистики МГИМО, а сейчас работает ведущей и комментатором на Okko. Экс-спортсменка комментирует международные соревнования по фигурному катанию, а также ведёт собственный подкаст «Что там в миксте?». Помимо этого, летом Фёдорова начала работать хореографом в группе Александра Волкова.