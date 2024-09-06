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Спортивная журналистка Лина Фёдорова ответила, чьё развитие в медиа из фигуристок ей импонирует

Спортивная журналистка Фёдорова ответила, чьё развитие в медиа из фигуристок ей импонирует
Лина Фёдорова
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Двукратный бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров в парном катании, ныне спортивная журналистка и комментатор Лина Фёдорова ответила, чьё развитие в медиа из фигуристок наиболее ей импонирует.

«Наверное, неправильно будет сказать импонирует, но приносит бОльшие плоды, как мне кажется, это, конечно, Женя Медведева. Большой респект ей и её агенту, которые делают всё возможное для того, чтобы оставаться на слуху, и принимают участие не только в спортивных проектах, но и в проектах, связанных с шоу-бизнесом. И это всё без какой-либо грязи, без какой-либо желтухи, максимально по-доброму. Поэтому, наверное, я бы выделила во всей этой истории Женю», — сказала Лина в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

В 2022 году Фёдорова закончила факультет международной журналистики МГИМО, а сейчас работает ведущей и комментатором на Okko. Экс-спортсменка комментирует международные соревнования по фигурному катанию, а также ведёт собственный подкаст «Что там в миксте?». Помимо этого, летом Фёдорова начала работать хореографом в группе Александра Волкова.

Полное интервью с Линой Фёдоровой:
«Интервью с Тарасовой было одним из самых тяжёлых». Как фигуристка стала комментатором
Эксклюзив
«Интервью с Тарасовой было одним из самых тяжёлых». Как фигуристка стала комментатором
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