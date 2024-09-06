«Это вызывает вау-эффект!» Лина Фёдорова — о работе с фигуристом Артёмом Ковалёвым

Двукратный бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров в парном катании, ныне спортивная журналистка и комментатор Лина Фёдорова рассказала о работе хореографом в группе тренера по фигурному катанию Александра Волкова, в частности, о подготовке российского фигуриста Артёма Ковалёва.

— Этим летом ты стала работать хореографом. Как ты к этому пришла?

— Меня пригласили, за что огромное спасибо Александру Сергеевичу Волкову, который в меня поверил, доверил мне своих спортсменов: как старшую группу, так и младшую. Пригласили, начала работать — очень и очень здорово.

— Какие у тебя впечатления за то время, что ты работаешь хореографом?

— Впечатления исключительно положительные! Для себя я бы выделила Артёма Ковалёва, потому что Тёма – это человек, на которого я никогда не смотрела теми глазами, которыми смотрю сейчас, будучи на льду. Во-первых, он очень статный, очень красиво смотрящийся на льду фигурист. Вот этот его рост, размашистые движения… У него очень классные постановки на следующий сезон, анонс уже был. Но это всё, правда говорю, надо смотреть вживую. То, как он рассекает лёд, насколько ему мало этой арены — это прям вызывает вау-эффект! Я очень надеюсь, что следующий сезон пройдёт без травм, и всё будет хорошо, и у этого парня всё получится. Ну и, в принципе, есть очень много перспективных ребят в группе Волкова, за которыми нужно будет следить, — сказала Лина в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

В 2022 году Фёдорова закончила факультет международной журналистики МГИМО, а сейчас работает ведущей и комментатором на Okko. Экс-спортсменка комментирует международные соревнования по фигурному катанию, а также ведёт собственный подкаст «Что там в миксте?». Помимо этого, летом Фёдорова начала работать хореографом в группе Александра Волкова.