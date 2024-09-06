Комментатор Лина Фёдорова рассказала о своих ожиданиях от сезона в фигурном катании

Двукратный бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров в парном катании, ныне спортивная журналистка и комментатор Лина Фёдорова рассказала о самых значимых моментах, которые ждёт в предстоящем сезоне в каждом из видов фигурного катания.

«Уже наконец-то стартует новый сезон, за рубежом он вообще уже начался. Это здорово, сезон я ждала! Значимые моменты в каждом из видов фигурного катания… Ух ты! Ну, у парней, я думаю, всё идёт к усложнению. Другое дело, что многие начали получать травмы в связи, как я понимаю, с изучением более сложного контента. Хотелось бы без этого, но при этом: как не ждать? Как не ждать прогресса и ярких перформансов на льду?

У девчонок хочется увидеть новые программы, уже вовсю проводятся пока что в закрытом формате прокаты сборной. Недавно прошли прокаты в Санкт-Петербурге, мне не удалось там присутствовать, но я видела некоторые кадры, поэтому программы многих фигуристов, я думаю, вас приятно-приятно удивят. В том числе девчонок хочется увидеть. И хочется, конечно… Я всё-таки за прогресс, друзья, но без травм. Больше элементов ультра-си, наверное, всё-таки хочется видеть — как на российской арене, так и на международной, безусловно. На международной арене с этим проблем гораздо-гораздо больше.

В танцах на льду у меня уже есть любимчики у нас в стране, о которых я неоднократно говорила. Уже появляются какие-то прокаты, какие-то классные необычные фишки, поддержки. Наверное, в танцах на льду хочется видеть больше чистоты катания, реберности — это что касается наших дуэтов. На международной арене те столпы, которые уже давным-давно зарекомендовали себя и находятся на пьедестале почёта из раза в раз, — там, наверное, вопрос не стоит о том, насколько они профессиональные и маститые фигуристы.

И парное катание. Слушайте, ну, парное катание впереди планеты всей у нас в стране. Доказательством тому были прокаты юниорской сборной. Я, честно говоря, просто обалдела от уровня подготовки уже в середине августа. Это круто, это здорово. Главное пронести это всё до взрослых времён, до выступлений на международной арене, как по юниорам, так и особенно по мастерам. Ну и на международке, да, хочется видеть чуть выше уровень парного катания, потому что российскому парному катанию он значительно уступает», — сказала Лина в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

В 2022 году Фёдорова закончила факультет международной журналистики МГИМО, а сейчас работает ведущей и комментатором на Okko. Экс-спортсменка комментирует международные соревнования по фигурному катанию, а также ведёт собственный подкаст «Что там в миксте?». Помимо этого, летом Фёдорова начала работать хореографом в группе Александра Волкова.