Лина Фёдорова: хочется больше коммуникации со стороны фигуристов в адрес журналистов

Двукратный бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров в парном катании, ныне спортивная журналистка и комментатор Лина Фёдорова высказала своё мнение о том, что может привлечь интерес к российскому фигурному катанию во время отстранения от международных турниров. Экс-фигуристка выразила мнение, что существуют проблемы с коммуникацией между спортсменами и журналистами.

— Как ты думаешь, что может привлечь интерес к нашему фигурному катанию, если не противостояние наших против не наших?

— Думаю, как раз все эти коммерческие турниры: прыжковые, командные и так далее. Понятно, что этот формат уже был, он давным-давно используется в Японии, где проходят командные чемпионаты мира по окончании сезона. Но других альтернатив я пока не вижу.

Хочется больше коммуникации со стороны спортсменов в адрес журналистов, потому что, чем больше они будут участвовать в шоу, которые мы готовим… Мы ведь по сути делаем одно и то же дело. Хочется какого-то объединения друг с другом для большей поддержки, для большего продвижения. И тогда всё будет вообще супер. Есть структуры, которые, к сожалению, бывают против того, чтобы спортсмены участвовали в каких-то таких мероприятиях. Причина мне неизвестна. Но хочется верить, что эта тенденция скоро пойдёт на спад, — сказала Лина в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

В 2022 году Фёдорова закончила факультет международной журналистики МГИМО, а сейчас работает ведущей и комментатором на Okko. Экс-спортсменка комментирует международные соревнования по фигурному катанию, а также ведёт собственный подкаст «Что там в миксте?». Помимо этого, летом Фёдорова начала работать хореографом в группе Александра Волкова.