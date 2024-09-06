Иван Букин впервые поставил произвольную программу спортивной паре

Фигурист Иван Букин, выступающий в танцах на льду с Александрой Степановой, поставил новую произвольную программу спортивной паре Варвары Черемных и Андрея Рудя. Спортсмены отметили, что им понравилось работать с Букиным, но вынужденно отказались в постановке от ряда интересных задумок.

«В произвольной программе мы взяли музыку Ave Maria, в первой части у нас спокойная лирическая музыка. Нам поставил эту программу Ваня Букин вместе со своей женой (Алёна Самарская. — Примечание «Чемпионата»), мы очень были рады сотрудничать с ними. Нам понравилась их работа, очень необычный опыт был», — цитирует Черемных ТАСС.

«Это был первый опыт Вани, когда он ставил программу парам. Было очень много интересных задумок, к сожалению, пока что пришлось от них отказаться, посмотрим, как программа модернизируется к концу сезона», —цитирует Рудя ТАСС.

Варвара Черемных и Андрей Рудь тренируются в группе Сергея Доброскокова и Сергея Рослякова. Сезон-2024/2025 они начали с выступления на первенстве Москвы среди юниоров, которое проходило 2-5 сентября. Пара заняла третье место с результатом 144,62 балла.