Щербакова презентует в Китае российскую косметику и поделится секретами красоты

Фигуристка Анна Щербакова 7 сентября посетит китайский город Шэньчжэнь, где станет участницей церемонии открытия фестиваля «Русский лёд и снег» в Wanda Plaza. Олимпийская чемпионка проведёт прямой эфир, где представит бьюти-бокс с российской косметикой и поделится секретами красоты.

«Друзья, всем привет! Вы уже знаете, что 7 сентября я буду в Шэньчжэне в Wanda Plaza, где будет проходить настоящий праздник российской продукции. И мы подготовили для вас ещё один сюрприз. С собой в Шэньчжэнь я возьму первый бьюти-бокс, сделанный в России с российской косметикой. В прямом эфире я поделюсь с вами своими бьюти-секретами и также своими любимыми бьюти-продуктами», — сообщила Щербакова в китайской соцсети Weibo.

Этой весной Анна Щербакова перенесла три операции на голеностопе и лишь в июле снова вышла на лёд. В новом сезоне она будет работать в разных ролях на российских соревнованиях по фигурному катанию.