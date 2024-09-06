Александра Игнатова показала тизер новой короткой программы

Фигуристка Александра Игнатова (до замужества — Трусова. — Прим. «Чемпионата») разместила на своей странице в соцсетях тизер новой короткой программы под известную песню «Бесаме мучо». В переводе с итальянского на русский песня называется «Целуй меня много».

«Моя новая короткая программа», — подписала Трусова видео в VK.

Александра Трусова заявлена в списке участников контрольных прокатов сборной России, которые пройдут в Санкт-Петербурге 14 и 15 сентября. Ожидается, что по итогам прокатов спортсменка решит, будет ли выступать на турнирах в новом сезоне.

Ранее серебряная медалистка Олимпиады в Пекине сыграла пышную свадьбу с одиночником Макаром Игнатовым.