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Макар Игнатов объявил музыку новой короткой программы и показал видео

Макар Игнатов объявил музыку новой короткой программы и показал видео
Макар Игнатов
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Фигурист Макар Игнатов объявил музыку к новой короткой программе и опубликовал её тизер на своей странице в соцсетях. В сезоне-2024/2025 спортсмен будет кататься в короткой программе под композицию Solo итальянского музыканта Ultimo.

Макар Игнатов 17 августа женился на Александре Трусовой, которая взяла его фамилию. 14 и 15 сентября они примут участие в контрольных прокатах сборной России, которые пройдут в Санкт-Петербурге.

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