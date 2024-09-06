«Взвешивали каждый день в обед». Валиева рассказала, как поддерживала вес во время карьеры

Фигуристка Камила Валиева рассказала, как питалась и поддерживала вес во время соревновательной карьеры и каких принципов в питании придерживается сейчас. Она тренировалась в группе Этери Тутберидзе, а сейчас отбывает дисквалификацию за допинг.

«В профессиональном спорте это всё не про здоровье: то, как мы держали вес и как мы питались — оставляет желать лучшего. Я буду говорить за себя. Я была ребёнком. Хотя я пыталась быть на здоровом питании, нас всё равно взвешивали каждый день в обед. И знаете, когда эти сто-двести грамм плюсом, тебе уже говорят: «А что такое? Что случилось? А почему мы поправились?» И ты постоянно держишь себя в каких-то ежовых рукавицах и уже смотришь не на здоровую пищу, а на количество. Сколько это весит, грубо говоря. Съесть шоколадку или кусочек мяса? Для твоей психики получить сахар и этот эндорфин — да-да, лучше шоколадку! Она же маленькая, меньше, чем кусочек мяса.

Со временем, когда уже начинается переходный возраст, и ты уже привык питаться не совсем здоровым образом, тебя немножечко… Во-первых, ты перестаёшь уже так активно двигаться, немножко расползаешься, и в голове возникает понимание: «Так, значит я что-то делала не так в этом мире».

Сейчас уже просто здоровое питание без каких-либо ограничений. Ограничения приводят к срывам. Серьёзным срывам. Любые ограничения. Потому что, как говорится, не думай о розовом слонике — и о чём вы подумали? О розовом слонике! «Я не буду есть сахар, я не буду есть это…» В итоге ты ходишь такой: «А что такое? Где мой сахар?»

Моя подружка не из спорта говорит: «Я ем, когда я хочу». А это мне кажется на самом деле правильно. И в небольших количествах. Самое правильное, наверное, метод «тарелки», когда у тебя там 50% овощи, белок и углеводы. И если захотел эту шоколадку, съешь эту шоколадку. Просто сегодня не захотел, завтра не захотел, послезавтра, ещё недельку — и потом сидишь ночью под одеялом, и у тебя огромный пакет шоколадок из доставки», — сказала Валиева в подкасте «Go учиться».

2 сентября Камила Валиева выступила с торжественной речью на вручении студенческих билетов в МГУСиТ, где будет учиться на тренера. Спортсменку представили олимпийской чемпионкой, хотя российских фигуристов лишили командного золота за Игры в Пекине, а результаты её выступления аннулировали.