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«Прыгать не научилась ещё, а вот палец куснули». Косторная показала, как скачет на коне

«Прыгать не научилась ещё, а вот палец куснули». Косторная показала, как скачет на коне
Алёна Косторная
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Фигуристка Алёна Косторная опубликовала в соцсетях видео, на котором катается на лошади. Девушка учится преодолевать препятствия, но признаётся, что пока нужно работать над прыжками.

«Сегодня опять на конюшне. Прыгать не научилась ещё, а вот палец куснули», — поделилась Косторная у себя в «телеграме».

Алёна Косторная — чемпионка Европы-2020 и победительница финала Гран-при-2020 в женском одиночном. В 2023 году спортсменка перешла в парный вид и образовала пару с Георгием Куницей, за которого вышла замуж.

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