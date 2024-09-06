«Прыгать не научилась ещё, а вот палец куснули». Косторная показала, как скачет на коне

Фигуристка Алёна Косторная опубликовала в соцсетях видео, на котором катается на лошади. Девушка учится преодолевать препятствия, но признаётся, что пока нужно работать над прыжками.

«Сегодня опять на конюшне. Прыгать не научилась ещё, а вот палец куснули», — поделилась Косторная у себя в «телеграме».

Алёна Косторная — чемпионка Европы-2020 и победительница финала Гран-при-2020 в женском одиночном. В 2023 году спортсменка перешла в парный вид и образовала пару с Георгием Куницей, за которого вышла замуж.