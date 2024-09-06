Александра Игнатова назвала Плющенко своим тренером и рассказала о режиме тренировок

Во время сборов в Мексике, которые проходили с 30 августа по 5 сентября, Александра Игнатова (до замужества — Трусова — примечание «Чемпионата») рассказала, кто сейчас является её наставником и сколько времени она тратит на тренировки.

— Кто твой тренер?

— Евгений Плющенко.

— Как долго вы тренируетесь?

— 3 часа на льду и 3 часа вне льда каждый день всю неделю, — приводит слова Игнатовой её официальная фан-группа в «телеграме».

Александра Игнатова примет участие в контрольных прокатах сборной России, которые состоятся 14 и 15 сентября в Санкт-Петербурге. Ранее фигуристка объявила музыку к новой короткой программе и опубликовала в соцсетях её тизер.