«Всегда любила балет». Александра Игнатова раскрыла, кем хотела бы стать, кроме фигуристки

Фигуристка Александра Игнатова (до замужества — Трусова — примечание «Чемпионата» ответила, кем хотела бы стать, если бы не занималась фигурным катанием. Об этом она рассказала во время поездки в Мексику, где давала мастер-классы с 30 августа по 5 сентября. Сообщается, что спортсменка долго думала, прежде чем дать ответ.

— Если бы ты не стала фигуристкой, кем бы ты стала?

— Танцовщицей, я всегда любила балет, — приводят слова Игнатовой в её официальной фанг-группе в «телеграме».

Александра Игнатова — серебряная медалистка Олимпиады-2022 в Пекине. 17 августа 2024-го она вышла замуж за одиночника Макара Игнатова. Оба спортсмена заявлены на контрольные прокаты сборной России, которые пройдут 14 и 15 сентября в Санкт-Петербурге.