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Самоделкина: было принято решение о том, чтобы я тренировалась за границей

Самоделкина: было принято решение о том, чтобы я тренировалась за границей
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Бывшая российская спортсменка Софья Самоделкина сообщила, что проводит тренировки в Казахстане.

«Дорогие друзья, вы знаете, что у меня были проблемы с ногой до и после чемпионата Республики Казахстан и три недели тренировочного процесса были пропущены. Потом был период восстановления. Сейчас уже две недели как я тренируюсь в Казахстане. Федерацией фигурного катания города Астаны согласованно с республиканской федерацией, с Евгением Викторовичем (Плющенко) и Яной Александровной (Рудковской) было принято решение о том, чтобы я тренировалась за границей. С Евгением Викторовичем и Яной Александровной мы продолжаем сотрудничество и дружбу», — написала Самоделкина на своей странице в социальных сетях.

Напомним, недавно Самоделкина стала победительницей летнего чемпионата Казахстана. По сумме короткой и произвольной программ спортсменка набрала 161,43 балла. Это был дебютный турнир для девушки в качестве казахстанской фигуристки.

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