Илья Малинин анонсировал произвольную программу на новый сезон под «Болеро»

Стали известны некоторые подробности касательно новой произвольной программы действующего чемпиона мира в мужском одиночном катании американца Ильи Малинина. В новом сезоне-2024/2025 он будет кататься под «Болеро».

Отметим, что ещё в начале лета появилась информация о новой КП американца. Она будет поставлена под трек Running американского рэпера NF. А в роли постановщика программы выступила чемпионка мира 2003 года в танцах на льду, а ныне признанный и авторитетный хореограф Ше-Линн Бурн из Канады.

Малинину 19 лет. Помимо золота с ЧМ-2024, он имеет в своём активе победу в финале серии Гран-при ISU, титул чемпиона мира среди юниоров и две победы на взрослом национальном чемпионате.

Ранее стало известно, что Малинин планирует выступить на двух этапах серии Гран-при ISU в 2024 году — в США и Канаде. Первый пройдёт с 18 по 20 октября, второй — с 25 по 27 октября.