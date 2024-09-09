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Бывшая партнёрша Ангелопола Шинкаренко готовится дебютировать на чемпионате Москвы

Бывшая партнёрша Ангелопола Шинкаренко готовится дебютировать на чемпионате Москвы
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Бывшая партнёрша Валерия Ангелопола Александра Шинкаренко и её новый партнёр Михаил Антонов, выступающие в танцах на льду, готовятся дебютировать на чемпионате Москвы, который пройдёт в октябре.

«Пара, которая сформировалась совсем недавно, Александра Шинкаренко и Михаил Антонов, также готовятся выступать на чемпионате Москвы через месяц», — приводит слова Крыловой ТАСС.

Недавно Шинкаренко перешла от тренера Натальи Линичук, работающей в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, к Анжелике Крыловой.

Напомним, 17-летняя Шинкаренко ранее тренировалась с 20-летним Валерием Ангелополом, который до этого со скандалом расстался с Василисой Кагановской.

Новый дуэт начал совместную деятельность в январе в академии Плющенко. С ними работала олимпийская чемпионка Наталья Линичук. При этом спортсмены не успели выступить ни на одном турнире.

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