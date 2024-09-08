Крылова рассказала, что хотела бы больше работать с фигуристами Кагановской и Некрасовым

Известный российский тренер в танцах на льду Анжелика Крылова высказалась о прогрессе недавно созданных пар Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, которые с прошлого года катаются в её в тренерской группе. Тренер также уточнила, что ей не хватает времени на работу с Кагановской и Некрасовым. Именно Василису, по некоторым данным, считают одной из любимых учениц Крыловой.

«Я считаю, что удалось достаточно неплохо скататься Кагановской и Некрасову, Елизавете Пасечник и Дарио Чиризано. Программы еще надо накатывать, тем не менее сделали все возможное, чтобы подготовиться к контрольным прокатам.

Очень разные стили у пар. Программы Пасечник и Чиризано ставили мы с Максимом Стависким, Кагановской с Некрасовым каркас произвольной тоже сделали с Максимом, ритмический танец ставил Алексей Горшков. Так как они сейчас катаются в основном у Алексея Горшкова в Одинцове, конечно, много чего от него идет. Сейчас основную часть они катаются там.

Как идет разделение? Именно для меня сложновато идет, я бы желала с ними больше работать и считаю, что у меня много чего есть, что могу им дать, но пока процесс идет так. Мы корректируем и, конечно, общаемся с Алексеем Горшковым и с ребятами, но в работе я хотела бы уделить время больше", — приводит слова Крыловой ТАСС.