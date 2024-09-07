«Немножко как слепой котёнок». Камила Валиева — о сложностях жизни вне спорта

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о сложностях жизни вне спорта и планах на будущее.

«Ты всё равно приходишь в какие-то компании, где люди не из спорта. И вы начинаете про питание, про тренировки… Людям не из спорта иногда просто непонятны наши темы, наши небольшие загоны, скажем так. И ты сидишь, тебе немного сложно поддержать тему. Потому что, грубо говоря, «этого» ты не видел – потому что ты занимался тренировками. «Этого» ты не читал – потому что у тебя было восстановление после тренировок и немножко было не до этого.

И поэтому немножко как слепой котёнок. Но со временем ты уже начинаешь больше понимать, о чём говорят. Сам начинаешь уже что-то. Это как будто бы даёт тебе стимул не останавливаться только на спорте.

Именно сейчас – в моём сознании – мне кажется, что до 25 лет у меня столько раз изменится моё мнение. Ты же с каждым днём чуть-чуть новое узнаёшь, постоянно что-то меняется. Я, пожалуй, ставлю себе какие-то совсем краткосрочные цели, а дальше уже и жизнь направит, и сам поймёшь, что делать. И люди помогут», — сказала Валиева в подкасте «Go учиться».

2 сентября Камила Валиева выступила с торжественной речью на вручении студенческих билетов в МГУСиТ, где будет учиться на тренера. Спортсменку представили олимпийской чемпионкой, хотя российских фигуристов лишили командного золота за Игры в Пекине, а результаты её выступления аннулировали.