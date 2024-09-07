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Александра Игнатова показала тизер новой произвольной программы

Александра Игнатова показала тизер новой произвольной программы
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Фигуристка Александра Игнатова (до замужества — Трусова. — Прим. «Чемпионата») разместила на своей странице в соцсетях тизер новой произвольной программы. Спортсменка будет кататься под композицию «Нас бьют, мы летаем» в исполнении певицы Анастасии Спиридоновой.

«Моя новая произвольная программа», — подписала Трусова видео в VK.

Александра Трусова заявлена в списке участников контрольных прокатов сборной России, которые пройдут в Санкт-Петербурге 14 и 15 сентября. Ожидается, что по итогам прокатов спортсменка решит, будет ли выступать на турнирах в новом сезоне. В последний раз она выходила на соревновательный лёд на старте сезона-2022/2023.

Ранее серебряная медалистка Олимпиады в Пекине сыграла пышную свадьбу с одиночником Макаром Игнатовым.

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