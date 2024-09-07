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Макар Игнатов объявил музыку новой произвольной программы и показал видео

Макар Игнатов объявил музыку новой произвольной программы и показал видео
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Фигурист Макар Игнатов объявил музыку к новой произвольной программе и опубликовал её тизер на своей странице в соцсетях. В сезоне-2024/2025 спортсмен будет кататься под композицию «Вечность» группы МАЧЕТЕ.

«Моя новая произвольная программа», — подписал Игнатов видео в VK.

Видео доступно на странице Макара Игнатова в социальной сети «ВКонтакте».

В межсезонье 24-летний спортсмен сменил тренерский штаб. Он уехал из Санкт-Петербурга от Евгения Рукавицына и перешёл в академию «Ангелы Плющенко» двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Летом этого года Игнатов на своей странице в социальной сети сообщил, что сделал предложение серебряному призёру Олимпийских игр Александре Трусовой выйти замуж и она согласилась. Пара встречалась меньше года. 17 августа спортсмены поженились. Трусова взяла фамилию мужа.

14 и 15 сентября пара примет участие в контрольных прокатах сборной России, которые пройдут в Санкт-Петербурге.

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