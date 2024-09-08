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Этери Тутберидзе сообщила, что весь долг Парсеговой перед академией Плющенко будет закрыт

Этери Тутберидзе сообщила, что весь долг Парсеговой перед академией Плющенко будет закрыт
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Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе сообщила, что долг 12-летней фигуристки Арины Парсеговой будет закрыт, вне зависимости от продаж на открытую тренировку штаба.

«Долг Арины Парсеговой будет закрыт полностью, независимо от заработанной суммы на нашей открытой тренировке. Вся наша команда постарается провести эту открытую тренировку-прокаты так, чтобы зрителю было интересно и понятно происходящее, начиная с жеребьёвки. Будут камеры с выводом на экран и микрофоны у тренерского состава», — написала Тутберидзе на своей странице в соцсетях.

Напомним, в мае 2023 года Арина Парсегова перешла от Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе. После этого академия «Ангелы Плющенко» подала в суд из-за невыполнения условий договора со стороны фигуристки.

Несколько дней назад стали известно итоги суда. Он постановил взыскать 1,8 млн рублей с Натальи Парсеговой, матери спортсменки.

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