Яна Рудковская отреагировала на сообщение Тутберидзе о закрытии долга Парсеговой

Совладелица академии «Ангелы Плющенко» продюсер Яна Рудковская, являющаяся супругой двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, отреагировала на заявление Этери Тутберидзе, сообщившей, что весь долг фигуристки Арины Парсеговой будет закрыт.

«Этери Георгиевна, если всё будет так, как вы сообщили, то респект от сильной женщины сильной женщине! Надеюсь, в ближайшее время произойдёт то, что должно было случиться ещё год назад.

Я правильно понимаю, ваша сторона отказывается от апелляции? А то как-то странно — и на долг Наталии Парсеговой с добрых самаритян собрать, и в суд пойти оспаривать неудобное решение. Людям же возвращать придётся в случае выигрыша. Или все четверо адвокатов Наталии не нашли доказательств её правоты и не верят в победу во второй инстанции? Зачем эти вбросы про апелляцию на фоне вашего заявления?» — написала Рудковская на своей странице в телеграм-канале.

Напомним, в мае 2023 года Арина Парсегова перешла от Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе. После этого академия «Ангелы Плющенко» подала в суд из-за невыполнения условий договора со стороны фигуристки. По итогам судебного разбирательства было решено взыскать 1,8 млн рублей с Натальи Парсеговой, матери спортсменки.