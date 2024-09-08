Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Официально Игнатова». Александра Трусова показала паспорт с изменённой фамилией

«Официально Игнатова». Александра Трусова показала паспорт с изменённой фамилией
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года российская фигуристка Александра Игнатова (ранее Трусова) показала обновлённый паспорт. В нём фигуристка записана под фамилией своего мужа — Макара Игнатова.

Фото: Страница Трусовой в соцсетях

«Официально Игнатова», — подписала фото российская фигуристка.

Летом этого года фигурист Игнатов сделал Трусовой предложение руки и сердца. Сама спортсменка позднее призналась, что не раздумывая ответила «да». 17 августа прошла торжественная церемония бракосочетания.

Александра Игнатова собирается выступить на контрольных прокатах сборной России, которые состоятся в Санкт-Петербурге с 14 по 15 сентября. Туда же приедет и её супруг. Интересно, что пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) представила спортсменку в предварительном списке участников как Трусову-Игнатову.

Материалы по теме
Александра Трусова официально сменила фамилию
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android