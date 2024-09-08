На открытую тренировку Этери Тутберидзе продано 117 из 488 билетов за сутки до начала

Несколько дней назад команда заслуженного тренера России Этери Тутберидзе объявила о благотворительной автограф-сессии и открытой тренировке, которая пройдёт в понедельник, 9 сентября. За сутки до начала мероприятия на него было продано 117 из 488 билетов. Стоимость каждого из них — 10 тысяч рублей.

На тренировке выступят множество прославленных фигуристов, среди которых Аделия Петросян, Софья Акатьева, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и другие.

Отметим, что часть вырученных средств с мероприятия будет направлено на закрытие долга 12-летней фигуристки Арины Парсеговой.

Напомним, в мае 2023 года Арина Парсегова перешла от Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе. После этого академия «Ангелы Плющенко» подала в суд из-за невыполнения условий договора со стороны фигуристки.

Несколько дней назад стали известно итоги суда. Он постановил взыскать 1,8 млн рублей с Натальи Парсеговой, матери спортсменки