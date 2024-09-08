Рафаэль Аратюнян вспомнил несостоявшийся переход Александры Игнатовой в его штаб

Известный советский тренер, ныне работающий в США, Рафаэль Арутюнян, рассказал, при каких условиях он не будет брать к себе в штаб спортсмена и вспомнил в контексте этого несостоявшийся переход серебряного призёра Олимпийских игр Александры Игнатовой (Трусовой).

«Могу сказать так: у нас everybody welcome. Если только это не предолимпийский сезон, а вы не фигурист уровня Саши Трусовой. Потому что тогда получается слишком мало времени и слишком большая ответственность», — приводит слова Арутюняна «Всем лутц!».

Напомним, после ухода из академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко ходили слухи о том, что Александра Игнатова планирует уехать тренироваться в Америку к Арутюняну. Однако позднее фигуристка снова вернулась к заслуженному тренеру России Этери Тутберидзе, с которой и прошла олимпийский сезон.

В октябре на просмотр в штаб Арутюняна едет подруга Игнатовой, бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина.