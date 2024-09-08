Рафаэль Арутюнян высказался о возможном переходе Софьи Самоделкиной в его штаб

Известный советский тренер, ныне работающий в США, Рафаэль Арутюнян, высказался о возможном переходе бывшей российской фигуристки Софьи Самоделкиной в его штаб.

«На меня официально вышла Федерация фигурного катания Астаны и высказала заинтересованность в сотрудничестве. Если в лице Самоделкиной я увижу спортсменку, которая действительно хочет добиться выдающегося результата, в этом случае мне и вправду будет интересно с ней поработать.

Пока договорились о том, что она пробудет у меня около трёх недель. Эти сроки определяла казахстанская сторона, и, думаю, дело здесь в том, что в стране подготовка спортсменов по-прежнему строится по тому же принципу, что и в советские времена. Тогда, если помните, сборы в большинстве видов спорта были стандартны по продолжительности — составляли 21—22 дня", — приводит слова Арутюняна «RT на русском».

Отметим, что ранее Арутюнян тренировал победителя Олимпийских игр 2022 года Нэйтана Чена и сейчас является консультантом Ильи Малинина.

О желании 17-летней Самоделкиной перейти в сборную Казахстана, дабы получить возможность выступать на международных стартах, стало известно в августе 2023 года. Напомним, недавно Самоделкина стала победительницей летнего чемпионата Казахстана, хорошее выступление на котором позволило девушке участвовать в международных соревнованиях в наступающем сезоне.