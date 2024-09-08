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Парсегова впервые высказалась о долге перед академией Плющенко, поблагодарив Тутберидзе

Российская фигуристка Арина Парсегова поблагодарила Этери Тутберидзе, которая сообщила, что весь долг 12-летней фигуристки перед академией «Ангелы Плющенко» будет закрыт.

«Этери Георгиевна, бесконечная благодарность и низкий поклон Вам и всему тренерскому штабу!» — написала Парсегова в социальных сетях.

Напомним, в мае 2023 года Арина Парсегова перешла от Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе. После этого академия «Ангелы Плющенко» подала в суд из-за невыполнения условий договора со стороны фигуристки. По итогам судебного разбирательства было решено взыскать 1,8 млн рублей с Натальи Парсеговой, матери спортсменки.

Этери Тутберидзе объявила о благотворительной автограф-сессии и открытой тренировке, часть вырученных средств с которой направит на закрытие долга 12-летней фигуристки Арины Парсеговой.