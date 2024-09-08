Александр Галлямов выразил соболезнования в связи со смертью Александра Маслякова

Чемпион мира, Европы и России по фигурному катанию в парном катании Александр Галлямов выразил соболезнования в связи со смертью бессменного ведущего передачи «Клуб весёлых и находчивых» Александра Маслякова. О печальном событии стало известно сегодня, 8 сентября. Маслякову было 82 года, последние годы он боролся с раком.

«Любые шоу начинались с КВН. Спите спокойно, Легенда...» – написал Александр Галлямов в телеграм-канале.

Александр Масляков получил множество наград, был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», и основателем творческого объединения «АМиК». Вести передачу «КВН» артист начал в далёком 1964 году, моментально став лицом программы.