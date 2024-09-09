Миронова и Устенко объявили музыку к произвольному танцу на сезон-2024/2025

Новый произвольный танец фигуристов Екатерины Мироновой и Евгения Устенко на сезон-2024/2025 поставлен по сюжету трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет».

В качестве музыкального сопровождения Миронова/Устенко взяли альбом Hamlet британской группы The Tiger Lillies. Об этом фигуристы рассказали корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой. Премьера танца пройдёт на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге 15 сентября.

Екатерина Миронова и Евгений Устенко тренируются в Санкт-Петербурге у Елены Соколовой и входят в сборную России по фигурному катанию. В прошлом сезоне пара выиграла бронзу на этапе Гран-при России в Красноярске, а также вошла в топ-6 танцевальных дуэтов на чемпионате России в Челябинске.