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«Трагедия, сарказм, сумасшествие»: тренер Мироновой/Устенко – о новом произвольном танце

«Трагедия, сарказм, сумасшествие»: тренер Мироновой/Устенко — о новом произвольном танце
Екатерина Миронова и Евгений Устенко
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Тренер по фигурному катанию Елена Соколова рассказала о выборе музыки к произвольному танцу Екатерины Мироновой и Евгения Устенко на сезон-2024/2025.

«Музыку для новой программы выбирали долго, а поставили быстро, потому что постановка шла легко и от души. Музыка выбрана в необычной интерпретации, а сюжет хорошо знаком зрителю. Искали необычную музыку, интересную идею. Много работали над тем, чтобы зритель понял программу. В основе сюжета лежит переплетение судеб и отношений Офелии и Гамлета: ирония, радость, трагедия, сарказм, сумасшествие», – рассказала Соколова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Напомним, Миронова/Устенко выбрали для произвольного танца сюжет «Гамлета» в интерпретации британской группы The Tiger Lillies. Премьера постановки пройдёт на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

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