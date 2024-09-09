Дочь Слуцкой — о первой тренировке с партнёром: было сначала волнительно и страшно

Российские фигуристы Варвара Слуцкая и Глеб Гончаров, выступающие в танцах на льду, рассказали о первой совместной тренировке.

«Мне на самом деле было сначала волнительно и страшно на первой тренировке, но где-то через неделю я уже успела к Глебу привыкнуть. Как преодолеваем напряжённые моменты? Их пока не было», – приводит слова фигуристки ТАСС.

«Мне на первой тренировке было очень весело с Варей, она очень весёлой казалась и продолжает ей оставаться», – добавил партнёр.

Напомним, Варвара Слуцкая и Глеб Гончаров образовали пару летом 2024 года, они тренируются в группе Екатерины Рублёвой и Ивана Шефера. Глебу 17 лет, Варваре – 13, она является дочерью двукратного призёра Олимпийских игр в женском одиночном катании Ирины Слуцкой.

Слуцкая и Гончаров уже дебютировали на соревнованиях, на первенстве Москвы среди юниоров они стали вторыми в категории «Кандидаты в мастера спорта».