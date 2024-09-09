Появилось расписание контрольных прокатов взрослой сборной России по фигурному катанию
Стало известно расписание контрольных прокатов взрослой сборной России по фигурному катанию, которые пройдут в Санкт-Петербурге 14 и 15 сентября.
14 сентября, суббота, короткая программа:
- 14:00 — женщины;
- 15:20 — мужчины;
- 16:45 — спортивные пары;
- 17:55 — танцы на льду.
15 сентября, воскресенье, произвольная программа:
- 14:00 — женщины;
- 15:35 — мужчины;
- 17:15 — спортивные пары;
- 18:35 — танцы на льду.
Напомним, в списке одиночников-мужчин присутствуют Макар Игнатов, муж Александры Трусовой, а также такие известные фигуристы, как Марк Кондратюк, Владислав Дикиджи, Пётр Гуменник и другие. В женском одиночном катании в список вошли Софья Акатьева, Алина Горбачёва, Софья Муравьёва, Аделия Петросян и ещё шесть фигуристок.
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