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Появилось расписание контрольных прокатов взрослой сборной России по фигурному катанию

Появилось расписание контрольных прокатов взрослой сборной России по фигурному катанию
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Стало известно расписание контрольных прокатов взрослой сборной России по фигурному катанию, которые пройдут в Санкт-Петербурге 14 и 15 сентября.

14 сентября, суббота, короткая программа:

  • 14:00 — женщины;
  • 15:20 — мужчины;
  • 16:45 — спортивные пары;
  • 17:55 — танцы на льду.

15 сентября, воскресенье, произвольная программа:

  • 14:00 — женщины;
  • 15:35 — мужчины;
  • 17:15 — спортивные пары;
  • 18:35 — танцы на льду.

Напомним, в списке одиночников-мужчин присутствуют Макар Игнатов, муж Александры Трусовой, а также такие известные фигуристы, как Марк Кондратюк, Владислав Дикиджи, Пётр Гуменник и другие. В женском одиночном катании в список вошли Софья Акатьева, Алина Горбачёва, Софья Муравьёва, Аделия Петросян и ещё шесть фигуристок.

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