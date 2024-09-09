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Ирина Слуцкая стала депутатом Московской городской думы

Ирина Слуцкая стала депутатом Московской городской думы
Ирина Слуцкая
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Двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая была избрана депутатом Московской городской думы, сообщает РБК.

Слуцкая шла на выборы по 42-му избирательному округу (Дорогомилово, Филёвский парк, Фили-Давыдково), она является членом партии «Единая Россия». В Мосгордуму фигуристка избиралась впервые. По предварительным подсчётам, члены партии «Единая Россия» получили 38 из 45 мандатов в городском парламенте.

В 2016 году Слуцкая уже принимала участие в региональных выборах. Тогда она была избрана депутатом Московской областной думы, работала заместителем председателя Комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики. Также фигуристка работала в Общественной палате Московской области, курируя вопросы физической культуры и спорта.

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