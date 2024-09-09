Худайбердиева высказалась об участии Александры Игнатовой в контрольных прокатах

Чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева высказалась об участии фигуристки Александры Игнатовой (до замужества — Трусовой. — Прим. «Чемпионата») в контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию.

«Главная интрига и самая ожидаемая новость межсезонья — не только смена фамилии Александры Трусовой, но и возвращение Русской Ракеты на соревновательный лёд уже в статусе жены. Анонс короткой программы под композицию Besame Mucho и произвольной «Нас бьют, мы летаем». Посмотреть на Сашу будет очень интересно, хотя в её участии до конца не уверен ещё никто. Сама фигуристка никак не комментирует выступления, которые состоятся уже на неделе», – цитирует Худайбердиеву «Матч ТВ».

Напомним, контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут 14-15 сентября в Санкт-Петербурге. Александра Игнатова вошла в предварительный список участников, опубликованный ФФККР.