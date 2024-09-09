Загитова показала, как кардинально сменила имидж перед контрольными прокатами

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала свою новую стрижку.

Фигуристка поделилась новой фотографией со стрижкой каре в своём телеграм-канале, кратко подписав её эмодзи с чёрным сердцем. Ранее Алина делилась снимком с отрезанными волосами.

Алина Загитова Фото: Из личного архива Алины Загитовой

Напомним, 14-15 сентября в Санкт-Петербурге состоятся контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. В прошлом году Алина Загитова работала в качестве ведущей на прокатах в паре с двукратным олимпийским чемпионом Максимом Траньковым и задавала вопросы фигуристам по окончании выступлений.

Ранее Алина Загитова дебютировала в шоу Татьяны Навки «Вечера на Хуторе» в Сочи. Фигуристка впервые исполнила роль Одарки, которую также играли Камила Валиева и Анна Щербакова.