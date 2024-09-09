Олимпийская чемпионка Карен Чен сообщила о помолвке и показала кольцо

Американская фигуристка, олимпийская чемпионка по фигурному катанию в командных соревнованиях Карен Чен сообщила о помолвке.

Фигуристка выложила в социальных сетях несколько фотографий со своим избранником и с помолвочным кольцом на безымянном пальце.

Карен Чен и её возлюбленный Фото: Из личного архива Карен Чен

Фото: Из личного архива Карен Чен

Напомним, Карен Чен выступала в женском одиночном катании. В 2022 году она вошла в состав сборной США в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. После того как сборную России лишили золотой олимпийской медали после вынесения решения по делу Камилы Валиевой, на первое место поднялась команда США.

Церемония вручения медалей фигуристам сборных США и Японии состоялась 7 августа в Париже в рамках летних Олимпийских игр. Российских фигуристов на эту церемонию не пригласили.