Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Олимпийская чемпионка Карен Чен сообщила о помолвке и показала кольцо

Олимпийская чемпионка Карен Чен сообщила о помолвке и показала кольцо
Карен Чен
Комментарии

Американская фигуристка, олимпийская чемпионка по фигурному катанию в командных соревнованиях Карен Чен сообщила о помолвке.

Фигуристка выложила в социальных сетях несколько фотографий со своим избранником и с помолвочным кольцом на безымянном пальце.

Карен Чен и её возлюбленный

Карен Чен и её возлюбленный

Фото: Из личного архива Карен Чен

Фото: Из личного архива Карен Чен

Напомним, Карен Чен выступала в женском одиночном катании. В 2022 году она вошла в состав сборной США в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. После того как сборную России лишили золотой олимпийской медали после вынесения решения по делу Камилы Валиевой, на первое место поднялась команда США.

Церемония вручения медалей фигуристам сборных США и Японии состоялась 7 августа в Париже в рамках летних Олимпийских игр. Российских фигуристов на эту церемонию не пригласили.

Материалы по теме
Неполноценная церемония. Как в Париже чествовали фигуристов США и Японии без россиян
Неполноценная церемония. Как в Париже чествовали фигуристов США и Японии без россиян
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android