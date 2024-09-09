«Относился скептически». Лакерник поделился ожиданиями от возвращения Александры Игнатовой

Почётный вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник высказался о предстоящих контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию и возвращении Александры Игнатовой (до замужества — Трусовой).

«Очень хочу посмотреть на то, как будут выступать спортсмены. Будет первое катание в новом сезоне, возможно, увидим новые элементы. От всех фигуристов жду прорыва! Посмотрим, в какой форме и состоянии вернётся Саша Игнатова. Важно, в каких кондициях она будет и как сумеет прыгать. Сейчас она на сборах и до этого тоже была на сборах.

Я скептически относился к возвращению Игнатовой, но посмотрел видео её прыжка четверного лутца… Почему скептически? Был большой перерыв, уже другое тело и вес. Сейчас думаю, что возвращение Игнатовой реально», — приводит слова Лакерника Metaratings.

Напомним, Александра Игнатова (Трусова) вошла в список участниц контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию 14-15 сентября в Санкт-Петербурге.