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Бойкова и Козловский представили новую программу на открытой тренировке группы Тутберидзе

Бойкова и Козловский представили новую программу на открытой тренировке группы Тутберидзе
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский
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Двукратные чемпионы России и чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский представили программу к сезону-2024/2025 на открытой тренировке в Центре фигурного катания Этери Тутберидзе в Москве.

Фигуристы представили короткую программу под музыку из фильма «Убить Билла», как сообщает корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина с места событий.

Ранее Александра и Дмитрий презентовали новую короткую программу тематической фотосессией.

Напомним, сегодня, 9 сентября, в центре фигурного катания Этери Тутберидзе проходит открытая тренировка группы Этери Георгиевны. Часть денег с продажи билетов на мероприятие пойдёт на закрытие долга мамы фигуристки Арины Парсеговой, которая сейчас тренируется в группе Тутберидзе.

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